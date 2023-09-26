МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Компания VK завершила редомициляцию — ее включили в реестр участников специального административного района (САР) на территории острова Октябрьский в Калининградской области, следует из записи на сайте САР и сообщения компании. ГК "Мать и дитя" перерегистрируют в России

"Международная компания публичное акционерное общество "ВК" была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область), о чем внесена соответствующая запись", — говорится в сообщении на сайте САР.

Информация о включении VK в реестр участников появилась на сайте во вторник.

Компания VK подтвердила регистрацию в специальном административном районе в качестве международной компании публичного акционерного общества "ВК" (сокращенно – МКПАО "ВК").

В феврале совет директоров VK одобрил потенциальную редомициляцию холдинга с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения всех законодательных и регуляторных требований. В августе VK объявила, что прекращает свою деятельность на Британских Виргинских Островах и продолжит ее в России в качестве международной компании. Местом регистрации VK в РФ был выбран специальный административный район на острове Октябрьском в Калининградской области.

Ранее гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев заявлял РИА Новости, что регистрация компании в качестве резидента САР на острове Октябрьском означает новые инвестиции в российскую экономику и новые рабочие места в регионе. По действующему законодательству, минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании в САР составляет 50 миллионов рублей.