СУХУМ, 30 сен — ПРАЙМ. Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершен первый рейс, сообщил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. Силуанов назвал сумму, заложенную в бюджете на региональные аэропорты

Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы в 2025 году.

"Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершен первый рейс", — сказал Шамба.

В июне этого года Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности аэропорта "Сухум". В конце июля парламент Абхазии ратифицировал во втором и окончательном чтении российско-абхазское соглашение по возобновлению работы аэропорта "Сухум". В начале сентября министерство экономики Абхазии объявило о приеме заявок от российских инвесторов на реконструкцию аэропорта.

Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что аэродром и аэродромная структура сохраняют за собой статус объектов государственной собственности и будут только в пользовании, аренде инвестора.

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