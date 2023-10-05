МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы в 2023 году стали на 60% чаще обращаться в российские суды по экономическим спорам, более 90% таких дел они выигрывают; также суды становятся на их сторону в половине исков с налоговыми и таможенными органами, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. ФАС потребовала от нефтяных компаний и АЗС снизить цены на топливо

"Количество экономических споров с участием иностранных лиц в первом полугодии этого года составило 10,6 тысяч дел – на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество выигранных ими споров составило 9,9 тысячи дел, или 93%", — сказал Лебедев на XII Международном юридическом форуме стран АТР.

Он сообщил, что в первом полугодии российскими судами "удовлетворено 52% требований иностранных лиц об оспаривании действий, бездействия и решений таможенных органов и должностных лиц, и 74% требований о возмещении вреда, причиненного таможенными органами".

По его словам, в целях соблюдения высоких стандартов правовой защищенности международного бизнеса в судебной практике реализуется презумпция достоверности информации, документов и сведений, представленных декларантом в процедуре таможенного контроля. При этом декларанту предоставляется возможность устранения возникших сомнений в достоверности заявленной им таможенной стоимости.

"Благоприятному деловому климату способствует эффективное осуществление правосудия по налоговым спорам с участием иностранных инвесторов. В первом полугодии этого года судами РФ удовлетворено 49% требований иностранных лиц об оспаривании решений, действий и бездействия налоговых органов", — отметил глава ВС РФ.

Верховный суд ориентирует суды на необходимость исключения избыточной административной нагрузки на бизнес, подчеркнул Лебедев.