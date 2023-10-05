МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Таможенники с января по сентябрь этого года задекларировали ввоз 414 726 легковых автомобилей, что почти в 3,5 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, из них 400 тысяч — китайские, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. АЕБ заявила о постепенном восстановлении российского авторынка

"Акцизный центр электронного декларирования с января по сентябрь выпустил декларации на 414 726 легковых автомобилей. Это почти в три с половиной раза выше показателя 2022 года", — говорится в сообщении.

Из них 97% составляют автомобили из Китая. Их импорт вырос более чем в пять раз и достиг 400 тысяч.

Также сумма перечисленного в федеральный бюджет утилизационного сбора составила 279 миллиардов рублей, что втрое выше показателей прошлого года, уточняет ФТС.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ФТС России Руслан Давыдов заявил РИА Новости, что доля импорта автомобилей из Китая с января по август занимала 92%.