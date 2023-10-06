МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Глава "Лукойла" Вадим Воробьев надеется, что принятые правительством меры приведут к стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Дюков рассказал о реакции "Газпром нефти" на ситуацию на топливном рынке

"Работа была интенсивной в течение последних двух недель, она была небесполезной. Правительство при участии министерств и ведомств и в том числе с нашим участием, нефтяных компаний, разработали действительно комплексный пакет мер. Будем надеяться, что этот пакет приведет к стабилизации на внутреннем топливном рынке", — сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

"Пакет — он настолько комплексный, что отвечает интересам и потребителей, и производителей", — добавил он.

Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. А ранее в пятницу был принят еще ряд мер для стабилизации топливного рынка. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме и снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее половины произведенных нефтепродуктов.

Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива, она составит 50 тысяч рублей за тонну. Также повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% от производимого соответственно.