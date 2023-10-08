МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Самыми популярными у россиян автомобильными марками в 2023 году были российская Lada, корейская Kia и японская Toyota, при этом в Москве предпочитали Skoda, а в Санкт-Петербурге — Ford Focus, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто". Западные автобренды думают, как вернуться в Россию, констатирует эксперт

"Lada, Kia и Toyota стали наиболее популярными марками за первые девять месяцев 2023 года среди пользователей "СберАвто". Что касается моделей, наибольшим спросом пользовались Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Riо", — сообщили в компании.

В то же время картина различается в зависимости от города. Так, например, самым популярным автомобилем в Москве стала Skoda Octavia, а в Санкт-Петербурге — Ford Focus. В целом медианная стоимость нового автомобиля в Москве составляет 2,6 миллиона рублей, а подержанного – 1,4 миллиона рублей, отметили в компании. В то же время в Северной столице медиана по новым машинам составила 1,8 миллиона рублей, а по подержанным — 1,1 миллиона рублей.

Российская Lada была самой востребованной маркой у жителей Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и Перми. При этом стоимость новых автомобилей там в целом составила 910 тысяч–1,4 миллиона рублей, а поддержанных — 960 тысяч–1,1 миллиона рублей в зависимости от города.

Из-за популярности российской марки в некоторых городах медианная стоимость новых автомобилей оказалась ниже поддержанных. Это произошло в Нижнем Новгороде и Самаре.

В то же время в Уфе и Казани чаще всего покупали корейскую Kia Riо. Медианный чек на покупку нового авто в столице Татарстана составляет 1,4 миллиона рублей, подержанного – 1,1 миллиона рублей, а в столице Башкортостана — 1,2 миллиона и 1 миллион рублей соответственно.