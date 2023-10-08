АЛМА-АТА, 8 окт — ПРАЙМ. Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение, согласно которому будут взаимно признавать складские свидетельства на сельскохозяйственную продукцию, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана. ЕАЭС унифицирует правила маркировки некоторых товаров

"Страны ЕАЭС подписали соглашение о складских свидетельствах на сельхозпродукцию. Данный документ позволит развивать онлайн-торговлю сельхозпродукцией в странах ЕАЭС на основе взаимного признания бездокументарных складских свидетельств", — говорится в сообщении.

Указывается, что соглашение "создает условия для сельхозпроизводителей из Казахстана получать кредит под залог складского свидетельства в странах евразийской пятерки, а также путем реализации складских свидетельств продавать свою продукцию дистанционно".

"Реализация соглашения будет содействовать продвижению казахстанской сельхозпродукции на рынки государств-членов ЕАЭС, что в свою очередь положительно отразится на развитии сельского хозяйства Казахстана", — считают в минторге.

Соглашение начнет действовать с 1 июня 2026 года. До этого времени странам ЕАЭС необходимо принять соответствующие национальные правовые акты, отметили в ведомстве.