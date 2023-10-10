МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении дочерней компании "Лукойла" в Нижнем Новгороде из-за наценок на дизельное топливо в мелком опте и установления разных мелкооптовых цен на этот вид топлива, сообщила пресс-службы ведомства. В Минэнерго назвали максимальный объем экспорта дизтоплива

"Антимонопольный орган выявил признаки нарушения закона о защите конкуренции на топливном рынке в регионе. По результатам анализа Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" за установление монопольно высокой цены на рынке мелкооптовой реализации дизельного топлива и установление различных мелкооптовых цен на дизельное топливо на территории Нижегородской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания подняла почти в два раза уровень наценки на данный вид топлива в мелком опте — с 9,2% до 17,7%.

В начале октября ФАС РФ предотвратила продажу топлива АЗС дочерней компании "Лукойла" по 10 литров в одни руки в Челябинске. При этом компания вовремя устранила все нарушения, поэтому ведомство не нашло оснований для привлечения к ответственности.

В сентябре ФАС сообщила, что ее региональные органы проверят обоснованность цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива, в том числе для аграриев. Уточнялось, что служба проанализирует цепочку ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.