МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Проект по созданию "российской полки" на маркетплейсах в нынешней редакции, в случае его принятия, приведет к значительным издержкам со стороны площадок — продвигать отечественные товары надо, но выбор механизмов должен быть за онлайн-игроками, заявил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Минфин и Минздрав обсудят легализацию онлайн-продаж алкоголя

Ранее во вторник газета "Известия" написала, что депутат "Единой России" Татьяна Буцкая подготовила новую версию законопроекта о "российской полке". Планируется, что все товары на рынке разобьют на отечественные и иностранные. А агрегаторы и интернет-магазины должны будут обеспечить первоочередное размещение предложений о продаже российских товаров.

После этого статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил РИА Новости, что Минпромторг поддерживает идею создания на маркетплейсах "российской полки" в целях поддержки отечественных производителей, однако конкретные параметры еще будут обсуждаться.

"Законопроект в нынешней редакции не решит заявленных целей, а введение обязательных требований по выдаче тех или иных товаров, в конечном счете, приведет к миллиардным потерям. Исходя из работы алгоритмов, верхние позиции займут крупнейшие российские производители, которые и так не испытывают проблем со сбытом, а доступ МСП к продвижению на электронных площадках будет значительно затруднен", — считает Соколов.

При этом, по его словам, предлагаемый порядок снизит конкурентоспособность других продавцов, которые используют платные сервисы продвижения товаров на площадке, и фактически придет к их дискриминации: они будут вынуждены увеличить затраты на продвижение своих товарных предложений.

"Реализация предлагаемого законопроекта повлечет также значительные издержки со стороны самих электронных площадок: потребуется доработка рекомендательных алгоритмов, а кроме того, наем новых сотрудников для проверки большого количества документов о российском происхождении товара. Неизбежен отток покупателей с платформ вследствие значительного ухудшения потребительского опыта: выдача товаров не будет соответствовать запросам покупателей, а значит они будут искать возможность в других каналах, в том числе "серых" импортных поставок", — пояснил Соколов.

Однако он подчеркнул, что АКИТ в целом поддерживает подход о необходимости продвижения российских товаров, но считает, что "выбор механики продвижения товаров нужно оставить на усмотрение площадок" с учетом их знаний специфики и предпочтений своих клиентов. "Собственно уже в этом направлении есть много примеров успешной работы: от создания дополнительных фильтров, которые сегодня есть на всех площадках, до отдельных разделов и проектов на сайтах", — заключил Соколов.

В свою очередь в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили агентству, что там "рассмотрели указанный законопроект и направили свой отзыв в Минпромторг".