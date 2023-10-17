МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в сентябре выросли в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,9% — до 509,5 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". В "СберАвто" выяснили самые популярные марки автомобилей среди россиян

"В сентябре 2023 года россияне купили 509,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 10,9% больше, чем в том же месяце прошлого года", — отметили в "Автостате".

При этом за 9 месяцев продажи подержанных машин в стране выросли на 23,6%, до 4,3 миллиона штук.

Более половины (50,4%) вторичного рынка в сентябре пришлось на пять марок. Лидерство сохраняет отечественная Lada, доля которой близка к 23%. Продажи подержанных машин бренда составили 115,3 тысячи штук – на 8,4% выше уровня годичной давности. Второе место удерживает японская Toyota, показатель которой достиг 59,1 тысячи б/у автомобилей (+13,7%). Следом идут корейские бренды Kia (27,9 тысячи машин; +11,4%) и Hyundai (27,3 тысячи машин; +4,3%). Замыкает топ-5 японский Nissan, объем вторичного рынка которого вырос на 13,4%, до 27,1 тысячи подержанных машин.

Самая популярная модель среди подержанных легковых автомобилей в России — Ford Focus, следом идут Lada 2114 "Самара-2", Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Corolla.