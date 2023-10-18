ТОКИО, 18 окт — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota сможет полностью восстановить работу своих заводов только после 23 октября, сообщило агентство Киодо. "Автостат" отметил рост продаж легковых авто с пробегом в России в сентябре

Во вторник автоконцерн остановил работу на 10 линиях шести заводов в Японии. Остановка была вызвана перебоем в поставке деталей, в частности пружин, из-за аварии со взрывом на заводе Фудзиока в понедельник.

Несмотря на то, что часть линий будет перезапущена в четверг, из-за нехватки деталей придется остановить еще две линии на трех заводах. Таким образом, число остановленных заводов возрастет до 8, не будут работать 13 линий.

Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.