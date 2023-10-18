2023-10-18T15:49:01+03:00
2023-10-18T15:49:01+03:00
2023-10-18T15:49:01+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231018/842017365.html
СМИ узнали, когда Toyota сможет восстановить работу своих заводов
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ТОКИО, 18 окт — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota сможет полностью восстановить работу своих заводов только после 23 октября, сообщило агентство Киодо. Во вторник автоконцерн остановил... ПРАЙМ, 18.10.2023
авто, бизнес, новости, япония, toyota, автомобильный завод
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 18 окт — ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota сможет полностью восстановить работу своих заводов только после 23 октября, сообщило агентство Киодо.
Во вторник автоконцерн остановил работу на 10 линиях шести заводов в Японии. Остановка была вызвана перебоем в поставке деталей, в частности пружин, из-за аварии со взрывом на заводе Фудзиока в понедельник.
Несмотря на то, что часть линий будет перезапущена в четверг, из-за нехватки деталей придется остановить еще две линии на трех заводах. Таким образом, число остановленных заводов возрастет до 8, не будут работать 13 линий.
Автоконцерн располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.