МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Автомобилисты теперь вправе размещать так называемые квадратные номера спереди своей машины, сообщил "Коммерсантъ". "Будет скромнее". Сколько чиновники потратят на новые автомобили

Отмечается, что Росстандарт скорректировал соответствующий ГОСТ, а ГИБДД разослала в регионы разъяснения по данному вопросу, в которых указала, что изменения нужно довести до личного состава с целью недопущения "неправомерного" привлечение автомобилистов к ответственности.

Согласно поправке к ГОСТ 50577-2018 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств", которую издание нашло в базе данных ведомства, теперь у автомобилистов есть возможность устанавливать квадратные номера спереди, то есть на бампере, транспортного средства.

Журналисты отметили, что нововведение заработало с 18 октября, но Росстандарт не выпустил сообщение или пресс-релиз по данной теме.

Квадратные автомобильные номера (тип 1А) включили в ГОСТ еще в августе 2020 года, напоминает издание. Лица, владеющие японскими, американскими, а также некоторыми советскими машинами получили право устанавливать знаки данной формы в штатные заводские крепления. Для таких лиц установка стандартных прямоугольных номеров была проблематичной, так как они туда не входили и нужно было применять различные переходники. При этом устанавливать номера типа 1А только сзади не разрешалось и за их отсутствие спереди формально полагался штраф в размере 500 рублей.