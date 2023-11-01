МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Приходящаяся на группу чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. в первом полугодии 2023-2024 финансового года (завершилось 30 сентября) увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 2,589 триллиона иен (около 17,3 миллиарда долларов), говорится в отчете компании. Чистая прибыль Samsung в третьем квартале упала почти на 40 процентов

Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 191,26 иены (1,3 доллара) с 85,42 иены (0,6 доллара) в первом полугодии прошлого финансового года. Выручка компании в годовом выражении выросла на 24,1%, до 21,982 триллиона иен (147 миллиардов долларов), а операционная прибыль поднялась в 2,2 раза — до 2,559 триллиона иен (17,1 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала текущего финансового года чистая прибыль Toyota, приходящаяся на группу, подскочила почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,278 триллиона иен (8,5 миллиарда долларов). Квартальная выручка увеличилась на 24% — до 11,434 триллиона иен (76,5 миллиарда долларов), а операционная прибыль поднялась в 2,6 раза, составив 1,438 триллиона иен (9,6 миллиарда долларов).

По итогам текущего финансового года Toyota прогнозирует выручку на уровне 43 триллионов иен (287,7 миллиарда долларов). Операционная прибыль, согласно прогнозу, составит 4,5 триллиона иен (30,1 миллиарда долларов), а чистая прибыль — 3,95 триллиона иен (26,4 миллиардов долларов).

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.