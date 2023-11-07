МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Роман Горюнов покидает пост главы "СПБ Биржи" и выходит из совета директоров торговой площадки, пост гендиректора займет первый заместитель генерального директора Евгений Сердюков, говорится в сообщении биржи. Экс-глава ФАС Артемьев стал президентом СПбМТСБ

"Первый заместитель генерального директора "СПБ Биржи" Евгений Сердюков сменит на посту генерального директора Романа Горюнова, который выходит и из состава совета директоров "СПБ Биржи", — отмечается в сообщении.

Минфин США 2 ноября включил "СПБ биржу" в санкционный список.

Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача "СПБ Биржи" — обеспечить доступ инвесторам к активам, говорится в сообщении.

"СПБ Биржа" обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала. У команды "СПБ Биржи" есть значительный опыт работы и развития бизнеса в условиях неопределённости и экстремальных инфраструктурных изменений на финансовом рынке. После решения первоочередной задачи "СПБ Биржа" будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке", — приводятся в сообщении слова Сердюкова.

Сердюков возглавлял "СПБ Биржу" с 2012 года на протяжении девяти лет. Под его руководством был создан и развивался рынок иностранных ценных бумаг, сформировалась ликвидность. До "СПБ Биржи" Сердюков руководил срочным рынком FORTS, который неоднократно входил в топ-10 деривативных площадок мира, указывается в сообщении.