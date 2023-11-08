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"АвтоВАЗ" снизил стоимость техобслуживания для Lada
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"АвтоВАЗ" снизил максимальную рекомендованную стоимость техобслуживания для всех моделей Lada в среднем на 12%, сообщила компания. "АвтоВАЗ" снижает максимальную рекомендованную... ПРАЙМ, 08.11.2023
авто, бизнес, новости, россия, автоваз, техобслуживание lada
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" снизил максимальную рекомендованную стоимость техобслуживания для всех моделей Lada в среднем на 12%, сообщила компания.
"АвтоВАЗ" снижает максимальную рекомендованную стоимость регламентного ТО для автомобилей Lada всех моделей… Снижение стоимости ТО произведено дифференцировано, в зависимости от модели и региона, в среднем оно составляет 12%. При проведении ТО для Lada Granta можно сэкономить от 900 до 1800 рублей, для Lada Vesta – от 1500 до 2900 рублей, для Niva Legend – до 7000 рублей, для Niva Travel – от 400 до 2200 рублей", — говорится в сообщении.
В "АвтоВАЗе" уточнили, что оптимизировать стоимость техобслуживания удалось благодаря внедрению более технологичного оборудования и инструментов, а также повышению квалификации сотрудников дилерских центров Lada.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году было продано 188,6 тысячи автомобилей бренда (-46% к 2021 году).