МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ситуация в российском автопроме до начала текущего года была тяжелой, но к настоящему времени кризис миновал, заявила РИА Новости управляющий директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина. Эксперты спрогнозировали объем продаж китайских автомобилей в России

"До начала нынешнего года ситуация в отечественном автопроме реально была весьма тяжелой, с каждым днем становясь все хуже. В отрасли наблюдался резкий спад, накапливались горы проблем. Как по автомобилям, так и по запчастям", — сказала она.

"Но к настоящему времени кризис миновал, все выдохнули, Россия, скажем так, поехала", — добавила эксперт.

По ее словам, сегодня стратегически важно взяться за развитие отечественного автопрома.

"В России для этого имеются все возможности. Есть крупные компании, которые желают на своих территориях открывать автомобильные производства. "Росатом", например, готов изготавливать электрокары и батареи к ним, он не хочет отдавать этот сегмент автомобильного рынка Китаю. И надо, наконец, налаживать производства на тех заводах, которые были построены европейцами, но которые оттуда ушли. Пока многие их них пустуют", — заключила собеседница агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 9 ноября в 10.00 мск.