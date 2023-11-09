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Россия готова углубить кооперацию с Казахстаном в автопроме, заявил Путин
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Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым он подтвердил готовность РФ к углублению кооперации с Казахстаном в... ПРАЙМ, 09.11.2023
авто, бизнес, новости, россия, владимир путин, казахстан, кооперация в автопроме
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АСТАНА, 9 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым он подтвердил готовность РФ к углублению кооперации с Казахстаном в области автопрома.
"Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей "Лада". Я еще раз в ходе переговоров сегодня подтвердил — мы с президентом сегодня об этом говорим — мы готовы к углублению этой кооперации, к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана, передаче определенных технологий и компетенций", — сказал он по итогам российско-казахстанских переговоров.
Кроме того, по словам Путина, России хотелось бы расширить сотрудничество в космической сфере.
"Продолжается совместная эксплуатация космодрома Байконур. Здесь, конечно, мы говорили, и очень бы хотелось, чтобы коллеги это подхватили, перейти к расширению сотрудничества. И дело даже не в пусках, а дело в налаживании кооперации по производству космической техники, космических аппаратов", — пояснил он и отметил, что над этим нужно подумать и обязательно поработать с двух сторон.