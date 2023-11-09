МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия проведет проверку в Болгарии в связи с деятельностью дочерней компании "Лукойла", пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники в Брюсселе и данные секретного аналитического доклада. "Лукойл" подписал допсоглашение с Ираком об увеличении нефтедобычи

Лидеры ЕС в 2022 году достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго против России. При этом Болгария тогда добилась исключения на поставки российской нефти, доставляемой морским путем, до конца 2024 года. По данным секретного доклада, подготовленного для парламента Болгарии и попавшего в распоряжение Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля заработало, как утверждается, 983 миллиона долларов.

"Мы обратили на это внимание и попросили власти Болгарии объясниться. Эти исключения действительно могут создавать проблемы… Мы пытаемся постепенно их устранить, но я не могу скрыть того факта, что здесь и там еще есть несколько дыр", — сказал изданию высокопоставленный источник в ЕК.

Как отмечается, "Лукойл Нефтохим" не нарушал установленных правил. Тем не менее сообщения о его доходах вызвали политический резонанс в Болгарии. Премьер-министр Николай Денков, в частности, заявил, что он удивлен "масштабами", и пообещал усовершенствовать санкционные законы соответствующим образом.

В конце октября компания "Лукойл" заявляла, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом Болгарии.