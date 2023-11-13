МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российское подразделение British American Tobacco (BAT) перешло под контроль компании BFI Holding из Абу-Даби, пишет "Ъ". BAT раскрыла последствия введения цифрового акциза на табак

Среди владельцев BFI Holding числятся три бывших топ-менеджера BAT — Фарук Енер (экс-гендиректор BAT по России, Турции, Кавказу, Центральной Азии и Белоруссии), Олег Барвин (экс-глава департамента по правовым вопросам компаниии), Елена Заварзина (экс-директор по маркетингу BAT в России), отмечает издание со ссылкой на на реестр Abu Dhabi Global Market (ADGM).

По данным газеты, ВАТ завершила продажу своих активов в России и Белоруссии в сентябре 2023 года, теперь предприятия функционируют под названием ITMS Group.

Представительство в России табачный концерн открыл в 1991 году. На российском рынке BAT продавала сигареты под марками Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, "Ява золотая" и тд., а также систему нагревания табака Glo. В марте 2022 года концерн сообщил об уходе с российского рынка.

BAT объяснила свое решение тем, что бизнес компании в России "больше не является устойчивым в нынешних условиях", заключает издание.