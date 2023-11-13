МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Товары, заказанные на Wildberries в пункт выдачи заказов (ПВЗ), теперь хранятся там 12 дней с момента доставки, убедился корреспондент РИА Новости. Россиян научили, как распознать подделку на маркетплейсе

"Заказы будут храниться в пункте выдачи 12 дней с момента доставки. … Вы сможете забрать заказ до вечера последнего дня включительно", — говорится в объявлении, размещенном в личном кабинете покупателя.

Уточняется, что данное правило действует для всех заказов, сделанных с 12 ноября.

При этом конкретная дата, до которой товар будет ждать своего покупателя в пункте выдачи, находится в разделе "Доставки". "Если нажать на статус заказа "Готов к выдаче", откроется страница с детализацией доставки. Там указана дата — до конца этого дня товар будет храниться в ПВЗ", — добавляется в сообщении.

Ранее заказы могли храниться в пункте выдачи до нескольких недель — более точная информация также отображалась у покупателей в личном кабинете.