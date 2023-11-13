МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. "Роскосмос" впервые выкупит у частного бизнеса ресурсы спутников дистанционного зондирования земли, предоставит данные на платной основе. Об этом сообщил замдиректора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации госкорпорации и ДЗЗ Валерий Заичко. Мишустин призвал ускорить создание низкоорбитальной спутниковой группировки

По его словам, инициатива будет реализовываться в рамках федерального проекта.

"Это будут так называемые "форвардные" контракты, которые позволят у коммерческих компаний частных космических, которые создадут свои спутники, запустят их на орбиту, и мы будем выкупать либо весь ресурс, либо часть ресурса для использования для государственных нужд и помещения их в федеральный фонд данных ДЗЗ", — сказал Заичко.

Он напомнил, что в соответствии с поручением правительства "Роскосмос" привлечет частные компании для создания космических аппаратов ДЗЗ, связи, интернета-вещей и получения данных автоматической идентификационной системы.

По словам Заичко, наиболее перспективными являются компании "Спутникс" и "Барл".