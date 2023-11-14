МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Не все модели автомобилей китайского производства полностью адаптированы к эксплуатации в российском климате, заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, называя "Ленте.ру" преимущества и недостатки таких машин.

Производство автомобилей китайской марки BAIС

Китай увеличил экспорт автомобилей почти на 60 процентов

"Из недостатков, над устранением которых китайские производители продолжают работать, владельцы авто из КНР выделяют наличие в составе кузова и комплектующих тонкого металла и деталей, не предназначенных к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию. Также, по мнению покупателей китайских авто, не все модели китайского производства полностью адаптированы к эксплуатации в российских климатических условиях", сказал он.

По словам автоэксперта, основным плюсом китайских авто российские водители считают отсутствие проблем с запчастями, а также широкие дилерские сети, доступные цены при высоком уровне качества и разнообразие ассортимента. Особенно это относится к таким давно присутствующим на российском рынке брендам, как Haval, Chery, Geely, отметил Житнухин.

"Если говорить о новых представителях китайского автопрома в России — Omoda, Jetour, Kaiyi, Voyah, — то они завоевали лояльность россиян своим вниманием к потребностям автомобилистов. Например, очевидный дефицит седанов в России, а также нехватка представителей премиум-класса на сегодняшний день тоже закрываются предложениями от автоконцернов из КНР", — рассказал он.

В качестве одного из преимуществ он также назвал качественные сервисные и ремонтные услуги по стандартам автоконцернов и более выгодную стоимость страховки.

 