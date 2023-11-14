МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Не все модели автомобилей китайского производства полностью адаптированы к эксплуатации в российском климате, заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, называя "Ленте.ру" преимущества и недостатки таких машин. Китай увеличил экспорт автомобилей почти на 60 процентов

"Из недостатков, над устранением которых китайские производители продолжают работать, владельцы авто из КНР выделяют наличие в составе кузова и комплектующих тонкого металла и деталей, не предназначенных к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию. Также, по мнению покупателей китайских авто, не все модели китайского производства полностью адаптированы к эксплуатации в российских климатических условиях", сказал он.

По словам автоэксперта, основным плюсом китайских авто российские водители считают отсутствие проблем с запчастями, а также широкие дилерские сети, доступные цены при высоком уровне качества и разнообразие ассортимента. Особенно это относится к таким давно присутствующим на российском рынке брендам, как Haval, Chery, Geely, отметил Житнухин.

"Если говорить о новых представителях китайского автопрома в России — Omoda, Jetour, Kaiyi, Voyah, — то они завоевали лояльность россиян своим вниманием к потребностям автомобилистов. Например, очевидный дефицит седанов в России, а также нехватка представителей премиум-класса на сегодняшний день тоже закрываются предложениями от автоконцернов из КНР", — рассказал он.

В качестве одного из преимуществ он также назвал качественные сервисные и ремонтные услуги по стандартам автоконцернов и более выгодную стоимость страховки.