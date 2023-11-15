РИМ, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль считает, что в 2030 году в мире будут продаваться только электромобили. Правительству предложили ввести налоговый вычет за покупку электромобиля

"Всего три года назад каждый 25-й проданный в мире автомобиль был электрическим, в этом году соотношение стало один к пяти, и даже самые скромные оценки говорят нам, что в 2030 году будут продаваться только электромобили", — заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.

По словам Бироля, в пользу прогноза о пике потребления нефти к 2030 году говорят показатели Китая. "За последние десять лет на его (Китая) долю приходилось более двух третей мирового потребления нефти, а его экономика росла на 6% в год. Сейчас все прогнозируют замедление китайской экономики и, следовательно, падение потребления нефти", — сказал глава МЭА.

Бироль также выразил надежду "на упорядоченный отказ от ископаемого топлива, начиная с угля".

"Очень важно, чтобы на конференции COP28 нефтегазовая отрасль продемонстрировала свою искреннюю приверженность борьбе с изменением климата. Дубай станет моментом истины для нефтяных гигантов", — заявил директор МЭА.

Климатическая конференция ООН (COP28) пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.