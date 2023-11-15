2023-11-15T12:28:50+03:00
2023-11-15T12:28:50+03:00
2023-11-15T12:28:50+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231115/842272869.html
Глава МЭА рассказал, когда в мире будут продавать только электромобили
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль считает, что в 2030 году в мире будут продаваться только электромобили. "Всего три года назад каждый 25-й... ПРАЙМ, 15.11.2023
авто, бизнес, новости, мир, мэа, электромобили, продажи легковых автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/57/841425736.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/57/841425736.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/57/841425735.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/57/841425735.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/57/841425723.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/57/841425723.jpg
https://1prime.ru/nalogy/20231108/842201243.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИМ, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль считает, что в 2030 году в мире будут продаваться только электромобили.
"Всего три года назад каждый 25-й проданный в мире автомобиль был электрическим, в этом году соотношение стало один к пяти, и даже самые скромные оценки говорят нам, что в 2030 году будут продаваться только электромобили", — заявил он в интервью итальянской газете la Repubblica.
По словам Бироля, в пользу прогноза о пике потребления нефти к 2030 году говорят показатели Китая. "За последние десять лет на его (Китая) долю приходилось более двух третей мирового потребления нефти, а его экономика росла на 6% в год. Сейчас все прогнозируют замедление китайской экономики и, следовательно, падение потребления нефти", — сказал глава МЭА.
Бироль также выразил надежду "на упорядоченный отказ от ископаемого топлива, начиная с угля".
"Очень важно, чтобы на конференции COP28 нефтегазовая отрасль продемонстрировала свою искреннюю приверженность борьбе с изменением климата. Дубай станет моментом истины для нефтяных гигантов", — заявил директор МЭА.
Климатическая конференция ООН (COP28) пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.