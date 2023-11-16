2023-11-16T13:24:41+03:00
2023-11-16T13:24:41+03:00
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2023
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ЦБ продлит программу поддержки кредитования малого и среднего бизнеса
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Банк России вместе с правительством принял решение продлить программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса до 2030 года, сообщила председатель регулятора Эльвира... ПРАЙМ, 16.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Банк России вместе с правительством принял решение продлить программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса до 2030 года, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Ставки больше всего беспокоят малый и средний бизнес, мы отдельно внимательно следим за этой ситуацией, важно, что для малого и среднего бизнеса действуют льготные программы. Одну из них мы реализуем вместе с правительством — это так называемая комбо-программа, сейчас по ней малый бизнес может получить кредит под 9%, средний — под 7,5%, и было принято нами решение совместно с правительством, она будет продлена до 2030 года", — сказала она.
"Со следующего года мы именно на ней сконцентрируем свои ресурсы, которые Банк России выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса", — добавила Набиуллина.