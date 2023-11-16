МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Банк России вместе с правительством принял решение продлить программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса до 2030 года, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Бизнес пожаловался на нормы возврата валютной выручки, пишут СМИ

"Ставки больше всего беспокоят малый и средний бизнес, мы отдельно внимательно следим за этой ситуацией, важно, что для малого и среднего бизнеса действуют льготные программы. Одну из них мы реализуем вместе с правительством — это так называемая комбо-программа, сейчас по ней малый бизнес может получить кредит под 9%, средний — под 7,5%, и было принято нами решение совместно с правительством, она будет продлена до 2030 года", — сказала она.

"Со следующего года мы именно на ней сконцентрируем свои ресурсы, которые Банк России выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса", — добавила Набиуллина.