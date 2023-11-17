МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. “АвтоВАЗ” планирует продать в ноябре в РФ 37,5 тысяч автомобилей Lada, в целом фиксирует сохранение высокого спроса, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума “Транспорт России”. "АвтоВАЗ" снизил стоимость техобслуживания для Lada

В октябре “АвтоВАЗ” продал рекордное количество автомобилей за последние 10 лет: 40,9 тысячи, отчитывались в компании. Относительно этих высоких показателей в ноябре ожидается сокращение продаж на 8,3%, а по сравнению с ноябрем прошлого года — рост на 72,8%.

"К концу года мы подошли к тому, что спрос активизировался. Несмотря на повышение ключевой ставки, увеличение утильсбора, которое повлияло, в принципе, на весь рынок и охладило его немножко, а также несмотря на курс рубля – хотя сейчас он отыграл назад, но психологически все равно это повлияло на потребительские настроения – тем не менее, мы видим, что примерно на тех же параметрах, которые были в октябре, спрос сохраняется. В октябре мы продали рекордное количество автомобилей: почти 41 тысячу. План на ноябрь — 37 500”, — рассказал Соколов.

“Пока мы движемся чуть ниже плана, но как правило к концу — таков обычай дилерских продаж — они догоняющим темпом обычно наверстывают”, — добавил он.

Соколов также отметил, что относительно производства — план чуть выше. Здесь “АвтоВАЗ” идет опережающими темпами, чтобы обеспечить спрос в январе: на время праздников, когда конвейер будет стоять. Он также уточнил, что компания вышла на высокие производственные показатели, каждые 26 секунд с конвейера сходит новый автомобиль.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).