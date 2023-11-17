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2023-11-17T08:07:40+03:00
2023-11-17T08:07:40+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231117/842291133.html
"АвтоВАЗ" допустил сокращение производственного плана на 2023 год
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"АвтоВАЗ" допускает, что производственный план на текущий год, который сейчас составляет порядка 400 тысяч автомобилей Lada, будет скорректирован в пределах 10%; при этом за... ПРАЙМ, 17.11.2023
авто, бизнес, новости, россия, автоваз, производство автомобилей
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" допускает, что производственный план на текущий год, который сейчас составляет порядка 400 тысяч автомобилей Lada, будет скорректирован в пределах 10%; при этом за январь-октябрь уже выпущено 293 тысячи машин, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Надо отметить, что решения санкционные не прошли бесследно: это был серьезный, не холостой выстрел по экономике и нашему предприятию. Но мы его выдержали несмотря ни на что. Не снизили производительность наших конвейеров, идем с той же самой скоростью. Мы не поменяли так называемый фильм, по которому мы работаем, чтобы немножко снизить производительность. Мы работаем с самой высокой производительностью", — рассказал он.
"Это будет чуть меньше: коррекция будет в пределах 10% по понятной причине: из-за санкций повторно был сбой логистических и финансовых цепочек", — отметил Соколов, отвечая на уточняющий вопрос о корректировке плана на год в 400 тысяч машин.
При этом он уточнил, что за январь-октябрь уже произведено 293 тысячи автомобилей. "293 тысячи", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.