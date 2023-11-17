МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" допускает, что производственный план на текущий год, который сейчас составляет порядка 400 тысяч автомобилей Lada, будет скорректирован в пределах 10%; при этом за январь-октябрь уже выпущено 293 тысячи машин, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" планирует начать производство Lada Largus в Ижевске

"Надо отметить, что решения санкционные не прошли бесследно: это был серьезный, не холостой выстрел по экономике и нашему предприятию. Но мы его выдержали несмотря ни на что. Не снизили производительность наших конвейеров, идем с той же самой скоростью. Мы не поменяли так называемый фильм, по которому мы работаем, чтобы немножко снизить производительность. Мы работаем с самой высокой производительностью", — рассказал он.

"Это будет чуть меньше: коррекция будет в пределах 10% по понятной причине: из-за санкций повторно был сбой логистических и финансовых цепочек", — отметил Соколов, отвечая на уточняющий вопрос о корректировке плана на год в 400 тысяч машин.

При этом он уточнил, что за январь-октябрь уже произведено 293 тысячи автомобилей. "293 тысячи", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.