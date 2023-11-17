МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует в декабре возобновить производство автомобилей семейства Vesta и Niva, соответствующих экологическому стандарту "Евро-5", кроме того, на обе Niva вернутся антиблокировочные тормозные системы (ABS), сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Компания из Ганы планирует локализовать производство "АвтоВАЗа"

"В течение декабря "АвтоВАЗ" восстановит "Евро-5" на всех Vesta, и обе Niva будут "Евро-5" плюс получат ABS", — рассказал он в кулуарах форума "Транспорт России".

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).