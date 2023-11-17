МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует в декабре возобновить производство автомобилей семейства Vesta и Niva, соответствующих экологическому стандарту "Евро-5", кроме того, на обе Niva вернутся антиблокировочные тормозные системы (ABS), сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

Здание завода ОАО "АвтоВАЗ"

Компания из Ганы планирует локализовать производство "АвтоВАЗа"

"В течение декабря "АвтоВАЗ" восстановит "Евро-5" на всех Vesta, и обе Niva будут "Евро-5" плюс получат ABS", — рассказал он в кулуарах форума "Транспорт России".

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).