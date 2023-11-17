МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Компания Ladoga, крупный импортер алкоголя в Россию, может начать выпуск воды под собственным брендом, а сейчас продает продукцию двух других отечественных поставщиков, рассказал РИА Новости ее президент Вениамин Грабар. Российская OBI надеется решить вопрос с брендом путем переговоров

"Мы рассматриваем ввод в ассортимент воды под собственным брендом, сейчас в нашем ассортименте уже есть два российских поставщика – "Волжанка" и "Волна Байкала" – и пока мы придерживаемся стратегии дистрибуции привлеченного товара. В основном эта товарная группа пользуется популярностью среди организаторов мероприятий – удобно, когда можно заказать и алкоголь, и воду у одного поставщика", — заявил он.

По словам президента компании, запуск продукта под брендом производителя – хороший ход как для продвижения самого продукта, так и для продвижения производителя, но только в случае, когда репутация остального портфеля не вызывает вопросов.

"Если это скорее имиджевый проект, нежели вектор на диверсификацию бизнеса, существенных рисков практически нет. Если речь идет о зарабатывании денег, то главный минус такого проекта – это высокая конкуренция в категории", — резюмировал он.

Ladoga будет не первой алкогольной компанией, вышедшей на безалкогольный рынок с водой. Так, например, "Абрау-Дюрсо" продает воду под маркой "4 воды", а в сентябре Luding объявил о создании совместного предприятия с производителем воды из Карачаево-Черкесии Dausuz. Кроме того, Stellar Group, работающая в сфере производства и оборота алкогольной продукции, также выпустила бутилированную воду Stellar Aqua.