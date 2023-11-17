МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. В Минэкономразвития зафиксировали более чем 20 заявок от зарубежных инвесторов на получение упрощенного вида на жительства в России. Об этом сообщил "Известиям" заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. В ГД одобрили право иностранцев на прямое владение долями бизнеса в России

Он рассказал изданию, что заявки поступили от граждан Китая, США, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и других государств, готовых инвестировать в российскую экономику сумму от 1,2 миллиарда рублей.

По словам Вольвача, Минэкономразвития рассмотрело большинство обращений и направило положительные заключения в МВД.

Заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин заявил "Известиям", что в процессе накопления положительного опыта интерес к программе будет увеличиваться и для РФ это возможность получить не только инвестиции, но и высококвалифицированные кадры.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица рассказал изданию, что в ходе восстановления российской экономики и ухудшения условий в Европе инвесторы будут все больше стремиться оформить резидентство России с целью снижения налоговой нагрузки.

Минэкономразвития намерено выходить с инициативами о совершенствовании программы по мере поступления предложений от бизнеса, добавил Вольвач.