МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, позволяющий самозанятым лицам перепродавать товары, следует из базы данных нижней палаты парламента. В РСПП рассказали о популярности импортозамещения у российского бизнеса

Документ призван расширить перечень видов деятельности для лиц на специальном налоговом режиме "Налог на профессиональный доход" (НПД) и разрешить им "выставлять на продажу товар не своего производства на торговых площадках", сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время указанный налоговый режим не вправе применять лица, перепродающие товары и имущественные права (за исключением продажи имущества, которое использовалось для личных, домашних и (или) иных подобных нужд).

Законопроектом предлагает снятие данного ограничения и тем самым самозанятые смогут перепродавать товары. "В условиях внешних ограничений предлагаемое изменение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них", — считают разработчики.

Вместе с тем, правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект. "Предоставление возможности применения НПД лицами, осуществляющими перепродажу товаров, может привести к появлению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, объем и источники компенсации которых законопроектом не определены", — говорится в нем в нем.