ЛДПР внесла в ГД законопроект, разрешающий самозанятым перепродавать товары
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, позволяющий самозанятым лицам перепродавать товары, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ призван расширить перечень видов деятельности для лиц на специальном налоговом режиме "Налог на профессиональный доход" (НПД) и разрешить им "выставлять на продажу товар не своего производства на торговых площадках", сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В настоящее время указанный налоговый режим не вправе применять лица, перепродающие товары и имущественные права (за исключением продажи имущества, которое использовалось для личных, домашних и (или) иных подобных нужд).
Законопроектом предлагает снятие данного ограничения и тем самым самозанятые смогут перепродавать товары. "В условиях внешних ограничений предлагаемое изменение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них", — считают разработчики.
Вместе с тем, правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект. "Предоставление возможности применения НПД лицами, осуществляющими перепродажу товаров, может привести к появлению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, объем и источники компенсации которых законопроектом не определены", — говорится в нем в нем.
https://1prime.ru/business/20231123/842350054.html