КАЛИНИНГРАД, 23 ноя — ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат запустил эксперимент по маркировке янтаря и изделий из него, это станет основным инструментом в борьбе с нелегальным оборотом камня, сообщила пресс-служба предприятия. Эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции начнется 1 декабря

Маркировка продукции — это контрольно-идентификационный знак (КиЗ), который ставят на упаковке или этикетке. Он показывает, что товар успешно прошел проверку надзорных органов и был допущен на рынок.

"Предприятие запустило эксперимент по маркировке янтаря и изделий из него. Система отслеживания станет основным инструментом в борьбе с нелегальным оборотом сукцинита (научное название балтийского янтаря) и повысит прозрачность российской янтарной отрасли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперимент по маркировке янтаря и изделий из него продлится ровно год – до ноября 2024 года. Разработана и запущена специальная информационная система, которая позволит прослеживать весь путь сукцинита – от момента добычи до конечного потребителя. Идентификация янтаря будет проводиться с помощью уникальных цифровых кодов. Их станут наносить на транспортную упаковку с камнем-сырцом – это контейнеры или зип-пакеты. В дальнейшем маркировать планируется и готовые изделия из легального янтаря.

"За 10 лет с момента вхождения Калининградского комбината в контур "Ростеха" нам удалось навести порядок в этом бизнесе, однако проблема "черных" добытчиков остается актуальной. Также остро стоит проблема фальсификата, когда под видом янтарных украшений продаются изделия из полимерных смол, стекла, пластмассы", — приводит пресс-служба слова исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Олега Евтушенко.

Идентификация янтаря затронет и продукцию, поставляемую из Калининграда в "материковую" Россию, и экспортируемую в другие страны.

Калининградский янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире предприятие, которое занимается промышленной добычей янтаря. Добыча ведется на Приморском карьере, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. На комбинате налажен полный цикл производства изделий из янтаря – от добычи сырца до переработки и изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции.