КРАСНОЯРСК, 24 ноя — ПРАЙМ. Российские товары, идущие на смену западным брендам, должны быть лучшего качества — это важно для импортозамещения, и без промышленного дизайна, креативной индустрии никак не обойтись, заявил РИА Новости предприниматель в области креативных технологий Александр Осадчий. "Камаз" собрал первый импортозамещенный самосвал поколения К5

"После ухода с нашего рынка западных брендов, к которым привыкли россияне, образовалось огромное количество ниш", — сказал он в ходе делового форума "Российская креативная неделя".

"Но особенность момента в том, что нельзя эти ниши заполнять чем попало", — добавил эксперт. По его словам, идущие на смену отечественные производители "должны прийти на рынок РФ с качественными продуктами".

"То есть западные бренды надо заменить не просто на российские, а на российские и желательно лучшего качества", — заметил собеседник агентства. Но все это, подчеркнул Осадчий, "невозможно без промышленного дизайна, креативной индустрии, которые и создают оригинальный продукт".

"Люди не хотят покупать, иметь случайные предметы, вещи. Им нужны качественные вещи, которые интересны, красивы", — заключил эксперт.