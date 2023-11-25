МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Продажа "Андерсон" не имеет связи с налоговыми проверками, рассказала РБК основательница компании Анастасия Татулова. Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

По ее словам, обсуждение с сетью магазинов "Вкусвилл" сделки по продаже началось еще в 2019 году, а в настоящее время обстоятельства совпали.

"Мы с партнерами получили хорошее предложение от сильной компании, которой не жалко передать бизнес. Продажа дает мне возможность сосредоточиться больше на тех вещах, которыми я занимаюсь последние полтора года: венчурные проекты, консалтинг, офлайн-проекты в других географиях", — пояснила она и добавила, что "в разное время были разные предложения и претенденты" на покупку бизнеса, но с представителями "Вкусвилла" первый диалог состоялся еще в 2019 году, а "сейчас все совпало".

В начале ноября "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, сообщал, что "Вкусвилл" выкупил бренд и основные активы "Андерсон. Татулова подтвердила РБК продажу бизнеса, но при этом не назвав сумму сделки и уточнив, что все кафе находятся в собственности у франчайзи.

"Андерсон" объединяет собственную кондитерскую фабрику и 40 кафе, работающих по договорам франчайзинга в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. С 2020 года под брендом "Андерсон" осуществляется продажа ассортимента собственной торговой марки в категориях кондитерские изделия, кулинария и заморозка на полках российских федеральных магазинов "Вкусвилл", "Перекресток", "Пятерочка", "Яндекс Лавка".