Основательница "Андерсон" Татулова объяснила продажу бизнеса "Вкусвиллу"
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Продажа "Андерсон" не имеет связи с налоговыми проверками, рассказала РБК основательница компании Анастасия Татулова.
По ее словам, обсуждение с сетью магазинов "Вкусвилл" сделки по продаже началось еще в 2019 году, а в настоящее время обстоятельства совпали.
"Мы с партнерами получили хорошее предложение от сильной компании, которой не жалко передать бизнес. Продажа дает мне возможность сосредоточиться больше на тех вещах, которыми я занимаюсь последние полтора года: венчурные проекты, консалтинг, офлайн-проекты в других географиях", — пояснила она и добавила, что "в разное время были разные предложения и претенденты" на покупку бизнеса, но с представителями "Вкусвилла" первый диалог состоялся еще в 2019 году, а "сейчас все совпало".
В начале ноября "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, сообщал, что "Вкусвилл" выкупил бренд и основные активы "Андерсон. Татулова подтвердила РБК продажу бизнеса, но при этом не назвав сумму сделки и уточнив, что все кафе находятся в собственности у франчайзи.
"Андерсон" объединяет собственную кондитерскую фабрику и 40 кафе, работающих по договорам франчайзинга в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. С 2020 года под брендом "Андерсон" осуществляется продажа ассортимента собственной торговой марки в категориях кондитерские изделия, кулинария и заморозка на полках российских федеральных магазинов "Вкусвилл", "Перекресток", "Пятерочка", "Яндекс Лавка".
https://1prime.ru/business/20231125/842372095.html