МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Продажа "Андерсон" не имеет связи с налоговыми проверками, рассказала РБК основательница компании Анастасия Татулова.

Президент РФ В. Путин вручил госнаграды представителям избирательных комиссий РФ

Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

По ее словам, обсуждение с сетью магазинов "Вкусвилл" сделки по продаже началось еще в 2019 году, а в настоящее время обстоятельства совпали.

"Мы с партнерами получили хорошее предложение от сильной компании, которой не жалко передать бизнес. Продажа дает мне возможность сосредоточиться больше на тех вещах, которыми я занимаюсь последние полтора года: венчурные проекты, консалтинг, офлайн-проекты в других географиях", — пояснила она и добавила, что "в разное время были разные предложения и претенденты" на покупку бизнеса, но с представителями "Вкусвилла" первый диалог состоялся еще в 2019 году, а "сейчас все совпало".

В начале ноября "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, сообщал, что "Вкусвилл" выкупил бренд и основные активы "Андерсон. Татулова подтвердила РБК продажу бизнеса, но при этом не назвав сумму сделки и уточнив, что все кафе находятся в собственности у франчайзи.

"Андерсон" объединяет собственную кондитерскую фабрику и 40 кафе, работающих по договорам франчайзинга в Москве, Московской области, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане. С 2020 года под брендом "Андерсон" осуществляется продажа ассортимента собственной торговой марки в категориях кондитерские изделия, кулинария и заморозка на полках российских федеральных магазинов "Вкусвилл", "Перекресток", "Пятерочка", "Яндекс Лавка".