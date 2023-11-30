ПЕКИН, 30 ноя — ПРАЙМ. Китайский экспорт легковых автомобилей в Россию в 2023 году в стоимостном выражении вырос на 543%, китайские автомобили занимают уже больше половины российского рынка, заявил в четверг председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Эксперт назвал условия для снижения цен на автомобили

"Для стимулирования двусторонней торговли необходимо продолжить снижать торговые барьеры. В этом году важным шагом стало снятие ограничений на поставки свинины из России, надо продолжить эту позитивную практику, которая будет способствовать развитию наших торговых связей", — заявил Титов на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.

Он отметил, что "из новых китайских товаров открытием года для российских потребителей стали китайские автомобили, не только благодаря большому выбору сегодня брендов, но и высокому качеству изделий".

"В стоимостном выражении китайский экспорт легковых автомобилей в Россию в 2023 году вырос на 543%, китайские автомобили занимают уже больше половины российского рынка, 53%", — указал Титов.

По его словам, "предлагается в следующем году поддержать проведение большого китайского автосалона в Москве".