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2023
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Суд оштрафовал Pinterest, Snap и Freelancer
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Мировой судья в Москве в четверг оштрафовал компании Pinterest, Snap и Freelancer суммарно на 24 миллиона рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян,... ПРАЙМ, 30.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Мировой судья в Москве в четверг оштрафовал компании Pinterest, Snap и Freelancer суммарно на 24 миллиона рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №374 Таганского района города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Pinterest,Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.
Сегодня за аналогичное правонарушение уже были оштрафованы Snap, владелец соцсети Snapchat, — на 9 миллионов рублей, австралийский сайт вакансий Freelancer — на 3 миллиона. Кроме того, Apple выписали штраф еще на 12 миллионов рублей.
До этого, за первичный отказ локализовать данные россиян, суд оштрафовал Apple и Snap на 2 миллиона, Pinterest — на 1 миллион, а Freelancer назначил сумму ниже низшего предела — 500 тысяч рублей.