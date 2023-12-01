2023-12-01T13:44:00+03:00
2023-12-01T13:44:56+03:00
2023-12-01T13:44:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231201/842432758.html
Титов считает выгодным производство китайских автомобилей в России
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем просто их экспортировать из Китая, поэтому нужно стимулировать инвестиции в эту сферу, считает председатель российской... ПРАЙМ, 01.12.2023
авто, бизнес, новости, россия, китай, борис титов, производство китайских автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/32/833903242.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/32/833903242.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/32/833903239.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/32/833903239.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/30/833903048.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83390/30/833903048.jpg
https://auto.1prime.ru/auto/20231201/842428655.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 1 дек — ПРАЙМ. Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем просто их экспортировать из Китая, поэтому нужно стимулировать инвестиции в эту сферу, считает председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"В рамках Комитета мы поддержали создание ассоциации китайских производителей автомобилей. Сегодня наша задача вместе с этой ассоциацией стимулировать инвестиции китайских автомобильных компаний в производство автомобилей в России. Потому что сегодня это намного выгоднее, чем просто экспортировать из Китая автомобили в Россию", — сказал Титов на пресс-конференции, организованной представительством медиагруппы "Россия сегодня" в Пекине.
По его словам, Россия стала очень крупным рынком для Китая, поэтому, чтобы это сотрудничество было эффективным, производство — прибыльным, производить автомобили нужно в России.
Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание Комитета с участием китайской стороны.