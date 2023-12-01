ПЕКИН, 1 дек — ПРАЙМ. Производить китайские автомобили в России выгоднее, чем просто их экспортировать из Китая, поэтому нужно стимулировать инвестиции в эту сферу, считает председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. "АвтоВАЗ" расширил палитру цветов для некоторых авто

"В рамках Комитета мы поддержали создание ассоциации китайских производителей автомобилей. Сегодня наша задача вместе с этой ассоциацией стимулировать инвестиции китайских автомобильных компаний в производство автомобилей в России. Потому что сегодня это намного выгоднее, чем просто экспортировать из Китая автомобили в Россию", — сказал Титов на пресс-конференции, организованной представительством медиагруппы "Россия сегодня" в Пекине.

По его словам, Россия стала очень крупным рынком для Китая, поэтому, чтобы это сотрудничество было эффективным, производство — прибыльным, производить автомобили нужно в России.

Титов во главе российской делегации с 29 ноября по 1 декабря находится с деловым визитом в Пекине, где 30 ноября прошло очередное пленарное заседание Комитета с участием китайской стороны.