МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников увидел проблему в чрезмерном количестве охранников и бухгалтеров на российских предприятиях — это, по его мнению, снижает производительность труда. Минфин оценил возможность привлечения нового долгового финансирования

"Нам, конечно, коллеги, надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает какую-то непроизводительную занятость. Излишние требования иногда по безопасности: когда у нас требуется присутствие человека, хотя давно можно все заменить камерами, вывести в один центр наблюдений и через это контролировать", — сказал Решетников, выступая на форуме "День производительности труда и наставничества" в ММПЦ.

"Излишне частая смена положений по бухгалтерскому учету, которая требует постоянной перестройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране — насколько это производительно?", — добавил он.

По словам главы Минэкономразвития, есть и другие лишние требования. "Мы много этим занимаемся, но мне кажется, мы должны сделать здесь особый фокус именно на производительности труда", — заявил Решетников.

На форуме министр наградил финалистов конкурса "Лучшие практики наставничества". Министр наградил 15 победителей в пяти номинациях: "Прорывные технологии повышения производительности труда", "Профессиональное развитие молодежи", "Цифровые инновации на предприятии", "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда" и "Наставничество в социальной сфере".

"Сам национальный проект по производительности труда носит наставнический характер. В основе та же философия: обучение, внедрение лучших решений и их тиражирование", — сказал Решетников.

Форум проходит в рамках национального проекта "Производительность труда", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.