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2023
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В Роструде подсчитали количество проверок бизнеса в 2023 году
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К началу ноября 2023 года количество проверок Рострудом предприятий уменьшилось в пять раз, рассказали в пресс-службе ведомства. "По состоянию на начало ноября количество... ПРАЙМ, 12.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. К началу ноября 2023 года количество проверок Рострудом предприятий уменьшилось в пять раз, рассказали в пресс-службе ведомства.
"По состоянию на начало ноября количество контрольно-надзорных мероприятий Роструда уменьшилось в пять раз по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается существенное увеличение профилактических мероприятий", — говорится в сообщении.
Как сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков, такие мероприятия содействуют построению доверительных партнерских отношений между инспекцией труда и работодателями по недопущению нарушений трудовых прав граждан России и защите прав сотрудников без нагрузки на бизнес.
Иванков также подчеркнул, что в прошлом году инспекция провела около 750 тысяч мероприятий, а в этом году их количество уже превысило 900 тысяч.
В Роструде отметил, что меры профилактики востребованы и самими работодателями и по их итогам никакие меры инспекторского реагирования не применяются. При этом работодатель получает информацию о возможных нарушениях и о способах их устранить.