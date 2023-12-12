МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. К началу ноября 2023 года количество проверок Рострудом предприятий уменьшилось в пять раз, рассказали в пресс-службе ведомства. Роструд запустил новый сервис для работодателей для оплаты штрафов

"По состоянию на начало ноября количество контрольно-надзорных мероприятий Роструда уменьшилось в пять раз по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается существенное увеличение профилактических мероприятий", — говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков, такие мероприятия содействуют построению доверительных партнерских отношений между инспекцией труда и работодателями по недопущению нарушений трудовых прав граждан России и защите прав сотрудников без нагрузки на бизнес.

Иванков также подчеркнул, что в прошлом году инспекция провела около 750 тысяч мероприятий, а в этом году их количество уже превысило 900 тысяч.

В Роструде отметил, что меры профилактики востребованы и самими работодателями и по их итогам никакие меры инспекторского реагирования не применяются. При этом работодатель получает информацию о возможных нарушениях и о способах их устранить.