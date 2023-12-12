МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупнейшего в недавнем прошлом российского сотового ритейлера "Связной" и открыл в его отношении процедуру конкурсного производства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В Японии в ноябре резко выросло число банкротств

Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в ООО "Сеть Связной" в июне по собственному заявлению компании. Как отмечалось в определении суда, обязательства должника на тот момент составляли около 53,9 миллиарда рублей. Временный управляющий "Связного" Антон Сычев неделю назад заявил в суде, что им в ходе финансового анализа были выявлены признаки преднамеренного банкротства.