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Суд признал российского сотового ретейлера "Связной" банкротом
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупнейшего в недавнем прошлом российского сотового ритейлера "Связной" и открыл в его отношении процедуру конкурсного производства,... ПРАЙМ, 12.12.2023
бизнес, новости, суд, банкротство, связной
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупнейшего в недавнем прошлом российского сотового ритейлера "Связной" и открыл в его отношении процедуру конкурсного производства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в ООО "Сеть Связной" в июне по собственному заявлению компании. Как отмечалось в определении суда, обязательства должника на тот момент составляли около 53,9 миллиарда рублей. Временный управляющий "Связного" Антон Сычев неделю назад заявил в суде, что им в ходе финансового анализа были выявлены признаки преднамеренного банкротства.