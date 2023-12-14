ПАРИЖ, 14 дек — ПРАЙМ. С 1 января во Франции станет доступна долгосрочная аренда электрокаров за 100 евро в месяц. Чаще всего французы спрашивают Google о клопах, сообщили СМИ

"Лизинг позволит пользоваться автомобилем без необходимости его приобретать, а просто выплачивая помесячную аренду. По окончанию договора вы можете вернуть автомобиль или купить его по остаточной стоимости", — говорится в сообщении на сайте министерства экологии и энергетических преобразований.

Отмечается, что длительность контракта должна быть не менее 3 лет. Выплаты в среднем составляют 100 евро в месяц, но могут достигать 150 евро для семейных автомобилей.

Контракт на аренду может подписать любой человек старше 18 лет, проживающий во Франции и имеющий годовой доход ниже 15,400 тысячи евро.

Еще одним условием должно быть проживание более, чем в 15 км от места работы и необходимость использования личного автомобиля, чтобы до нее добраться. Также в год необходимо проезжать не менее 8 тысяч км в рамках трудовой деятельности.

Мера, объявленная властями ранее, нацелена на стимулирование граждан к переходу от автомобилей с ДВС и гибридов к электрокарам в рамках борьбы с изменениями климата и достижения углеродной нейтральности к 2050 году.