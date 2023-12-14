2023-12-14T14:57:41+03:00
2023-12-14T14:57:41+03:00
2023-12-14T14:57:41+03:00
2023
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Во Франции ввели возможность аренды электромобиля за 100 евро в месяц
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С 1 января во Франции станет доступна долгосрочная аренда электрокаров за 100 евро в месяц. "Лизинг позволит пользоваться автомобилем без необходимости его приобретать, а просто... ПРАЙМ, 14.12.2023
авто, бизнес, новости, франция, аренда электромобиля, электротранспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 14 дек — ПРАЙМ. С 1 января во Франции станет доступна долгосрочная аренда электрокаров за 100 евро в месяц.
"Лизинг позволит пользоваться автомобилем без необходимости его приобретать, а просто выплачивая помесячную аренду. По окончанию договора вы можете вернуть автомобиль или купить его по остаточной стоимости", — говорится в сообщении на сайте министерства экологии и энергетических преобразований.
Отмечается, что длительность контракта должна быть не менее 3 лет. Выплаты в среднем составляют 100 евро в месяц, но могут достигать 150 евро для семейных автомобилей.
Контракт на аренду может подписать любой человек старше 18 лет, проживающий во Франции и имеющий годовой доход ниже 15,400 тысячи евро.
Еще одним условием должно быть проживание более, чем в 15 км от места работы и необходимость использования личного автомобиля, чтобы до нее добраться. Также в год необходимо проезжать не менее 8 тысяч км в рамках трудовой деятельности.
Мера, объявленная властями ранее, нацелена на стимулирование граждан к переходу от автомобилей с ДВС и гибридов к электрокарам в рамках борьбы с изменениями климата и достижения углеродной нейтральности к 2050 году.