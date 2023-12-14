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Путин заявил, что "друзья" в Эмиратах хорошо оценили автомобили Aurus
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Друзьям в Объединенных Арабских Эмиратах нравится Aurus, заявил, подводя итоги года, президент России Владимир Путин. "В Эмиратах начали сборку осуществлять Aurus. Нашим друзьям в... ПРАЙМ, 14.12.2023
авто, бизнес, новости, россия, владимир путин, оаэ, автомобили aurus
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Друзьям в Объединенных Арабских Эмиратах нравится Aurus, заявил, подводя итоги года, президент России Владимир Путин.
"В Эмиратах начали сборку осуществлять Aurus. Нашим друзьям в Эмиратах нравится эта машина наряду с другими производителями. У нас целая линейка Aurus — и лимузины, и седаны, и джипы, и автобус будет. Это нужно начать производить серийно, и тогда сразу цены упадут на них, но это время нужно для этого", — сказал он.
Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией.
Aurus — первое в России производство коммерческой линейки автомобилей класса "люкс". Реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).