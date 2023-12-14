МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Друзьям в Объединенных Арабских Эмиратах нравится Aurus, заявил, подводя итоги года, президент России Владимир Путин. В России рухнули продажи китайских автомобилей

"В Эмиратах начали сборку осуществлять Aurus. Нашим друзьям в Эмиратах нравится эта машина наряду с другими производителями. У нас целая линейка Aurus — и лимузины, и седаны, и джипы, и автобус будет. Это нужно начать производить серийно, и тогда сразу цены упадут на них, но это время нужно для этого", — сказал он.

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией.

Aurus — первое в России производство коммерческой линейки автомобилей класса "люкс". Реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).