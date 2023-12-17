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Новак рассказал о продаже доли Shell в проекте "Сахалин-2"
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Процесс продажи доли Shell "Новатэку" в проекте "Сахалин-2" продолжается, сейчас идет юридическая проработка деталей сделки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак... ПРАЙМ, 17.12.2023
нефть, энергетика, бизнес, новости, россия, сахалин-2, продажа доли shell
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Процесс продажи доли Shell "Новатэку" в проекте "Сахалин-2" продолжается, сейчас идет юридическая проработка деталей сделки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос о том, продолжает ли находиться на повестке продажа пакета Shell "Новатэку" в проекте "Сахалин-2", Новак сказал: "Я думаю, что он на повестке, просто сейчас идет юридическая проработка деталей".
При этом вице-премьер добавил, что предприятие сейчас работает стабильно, поставки газа и газового конденсата в порядке.
Президент РФ Владимир Путин летом прошлого года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, заменен на новое, российское юрлицо — ООО "Сахалинская Энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В апреле правительство одобрило продажу доли Shell "Новатэку". Крупнейший участник общества — "Газпром" с долей 50%.