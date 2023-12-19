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Россия стала главным импортером китайских автомобилей, заявил посол КНР
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Россия стала главным импортером китайских автомобилей, а КНР — основным поставщиком машин в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "В последние годы... ПРАЙМ, 19.12.2023
авто, бизнес, новости, китай, россия, поставки автомобилей, китайские автомобили
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия стала главным импортером китайских автомобилей, а КНР — основным поставщиком машин в РФ, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"В последние годы китайско-российское практическое сотрудничество развивается как количественно, так и качественно и демонстрирует заметные успехи. Китай уже 13 лет подряд остаётся крупнейшим торговым партнёром России", — заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая, открывающейся в Пекине во вторник.
Он подчеркнул, что "сфера двустороннего сотрудничества постоянно расширяется, а интерес китайских компаний к сотрудничеству с Россией растёт".
"В настоящее время важной составляющей двусторонней торговли стало сотрудничество в автомобильной отрасли. Китай стал главным поставщиком автомобилей в Россию, объём экспорта существенно вырос как в физическом, так и в денежном выражении, а Россия стала главным импортёром китайских автомобилей", — подчеркнул он.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 13.00 мск.