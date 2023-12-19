МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила сделку по продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге компании "Арт-Финанс", её параметры сейчас финализируются, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Названы регионы - лидеры по доступности автомобилей в России

"Компания Hyundai Motor приняла решение о продаже доли в Санкт-Петербургском заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" российской компании ООО "Арт-Финанс". Также получено соответствующее одобрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Hyundai и ООО "Арт-Финанс" уточняют параметры сделки, в том числе опцион на обратный выкуп. Рассчитываем, что решения будут финализированы в ближайшее время", — прокомментировал сделку вице-премьер.

"При этом Hyundai Motor сохраняет за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации", — уточнил он.

Совет директоров Hyundai Motor ранее одобрил план по продаже российского завода компании "Арт-Финанс". По данным агентства Рёнхап, приведенным во вторник, актив будет продан за символические 10 тысяч рублей с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович.

Hyundai Motor Company запустила завод в Петербурге в сентябре 2010 года. На площадке производились модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta с годовой мощностью более 200 000 единиц. Сборочные линии были остановлены с марта 2022 года, как сообщала Hyundai Motor, в связи с трудностями с поставками комплектующих из-за международных санкций в связи с кризисом на Украине.