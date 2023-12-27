МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Электромобили составят серьезную конкуренцию автомобилям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), по итогам 2023 года продажи электрических машин в мире составят около 10-15% от общего объема, темпы будут только расти, заявил вице-премьер России Александр Новак. В России подорожали подержанные автомобили

"Электромобили, я хочу сказать, это, конечно, серьезный такой вызов и конкуренция двигателям внутреннего сгорания. Хотя автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на сегодняшний день занимает еще львиную долю в общем количестве автомобилей, которые сегодня используются", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"В мире примерно 1,5 миллиарда легковых автомобилей, и на сегодняшний день из этих 1,5 миллиарда примерно несколько процентов всего — около 100 миллионов — это автомобили, которые относятся к электрическим автомобилям. Хотя ежегодно доля их в продажах растет. По итогам этого года продажи автомобилей с электродвигателем составят порядка 10-15% от общего объема. Раньше это были совершенно другие цифры, гораздо более низкие. И темпы будут расти", — также добавил Новак.

Тем не менее, по словам вице-премьера, традиционные источники энергии, как например газ, будут использоваться еще долгое время.

В ноябре Новак заявлял, что заинтересован в покупке электромобиля, хотя пару лет назад подобный вид транспорта его не интересовал. По его словам, в России насчитывается около 2,5 тысячи зарядных станций по всей стране, и стоит цель довести это число до 30 тысяч в ближайшие годы.

Правительство России в настоящее время занимается развитием инфраструктуры для электромобилей. Так, в сентябре кабмин поручил Минэнерго совместно с другими ведомствами изучить вопрос снижения стоимости подключения зарядных станций для электромобилей к сетям, сообщали РИА Новости в министерстве.