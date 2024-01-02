МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla произвел за прошлый год 1,85 миллиона машин, что на 35% превышает показатель за 2022 год, а поставил 1,81 миллиона — на 38% больше год к году, следует из отчетности компании. Стала известна стоимость электрокара Tesla Cybertruck в России

В частности, Tesla за 2023 год произвела 1,775 миллиона машин Model 3 и Y, выпуск остальных моделей составил 70,83 тысячи машин. Суммарно производство выросло по всем моделям на 35%, до 1,846 миллиона, что соответствует поставленной компанией цели произвести 1,8 миллиона машин в 2023 году после 1,37 миллиона в 2022 году.

Поставки моделей Model 3 и Y в то же время составили в прошлом году 1,74 миллиона, остальных моделей — 68,87 тысячи машин. В целом в 2023 году было поставлено 1,809 миллиона машин, что на 38% больше год к году.

Производство электромобилей Tesla по итогам четвертого квартала 2023 года составило 495 тысяч единиц, что на 13% больше в годовом выражении. В том числе было произведено 476,78 тысячи машин моделей Model 3 и Y и 18,2 тысячи — остальных. Поставки поднялись на 19,5%, до 484,51 тысячи (при прогнозе примерно в 473 тысячи), из них 461,54 тысячи приходится на Model 3 и Y, на остальные модели — 22,97 тысячи.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.