МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Кабмин одобрил снижение административной нагрузки на предпринимателей

"Бьём все рекорды — число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года. Статистика на январь 2024-го впечатляет: 6,35 миллиона ИП и юрлиц. На 7% выше, чем в допандемийный период", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что предприниматели преодолели не только пандемию, но и санкционные вызовы с помощью государственной поддержки и национального проекта МСП.

Ранее в ноябре 2023 года министр экономического развития России Максим Решетников отметил растущее число товарных знаков, зарегистрированных российскими компаниями и гражданами. От общего числа заявок на регистрацию товарного знака, поступившего в Роспатент в 2023 году, 85% были от компаний с "российской пропиской".