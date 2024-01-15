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2024
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Число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года
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Число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. "Бьём все рекорды — число предпринимателей в России достигло максимума с... ПРАЙМ, 15.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
"Бьём все рекорды — число предпринимателей в России достигло максимума с 2016 года. Статистика на январь 2024-го впечатляет: 6,35 миллиона ИП и юрлиц. На 7% выше, чем в допандемийный период", — говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что предприниматели преодолели не только пандемию, но и санкционные вызовы с помощью государственной поддержки и национального проекта МСП.
Ранее в ноябре 2023 года министр экономического развития России Максим Решетников отметил растущее число товарных знаков, зарегистрированных российскими компаниями и гражданами. От общего числа заявок на регистрацию товарного знака, поступившего в Роспатент в 2023 году, 85% были от компаний с "российской пропиской".