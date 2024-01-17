МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Наиболее часто россияне на дорогах в новогодние праздники опасались пьяных водителей и снегопада, риски угона волновали их гораздо меньше, сообщили РИА Новости эксперты провайдера Simble. Россияне рассказали, какой выбирают формат туров для отдыха с детьми

Эксперты провели в онлайн-формате опрос 25 тысяч граждан, чтобы выяснить, какие факторы более всего беспокоили россиян на дорогах в новогодние праздники. "Так, выяснилось, что 45% опрошенных высказали переживания из-за возможного столкновения с пьяным водителем. 22% респондентов выразили обеспокоенность попасть в ДТП в сложные погодные условия, 9% сообщили, что их беспокоил страх, если машина пострадает на парковке от воздействия внешних сил", — отметили в Simble.

Отмечается, что новогодние праздники традиционно вызывают именно такое распределение обеспокоенности у россиян.

"Например, в новогодние каникулы на дорогах встречаются водители, которые могут позволить себе выпить за рулем, и их не всегда удается поймать", — прокомментировал директор по исследованиям Simble Кирилл Чугунов.

По его словам, еще одним фактором является плохая погода. "Большое количество снегопадов или гололед становятся причиной дорожных заносов и, как следствие, мелких ДТП", — указал Чугунов. Добавив, что и факторы вроде сосулек или умысла злоумышленников "также очень часто становятся причиной вреда", нанесенного автомобилям в новогодние праздники.

При этом меньше всего людей беспокоил риск, что машину угонят, что с нее украдут дворники или сольют бензин — за такие варианты проголосовали 6%, 4% и 2% соответственно, 12% респондентов и вовсе сообщили, что не боятся ни одного из вышеобозначенных рисков.

"Логичная реакция, поскольку угон автомобиля сегодня крайне маловероятен из-за большого количества дорожных камер ЦОДД. Особенно это актуально для крупных городов. Воровство дворников, иных запчастей или слив бензина и вовсе практически не случаются в наше время. Дефицита в стране не зафиксировано", — отметил Чугунов.