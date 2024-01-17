МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Пожар в производственном здании в городе Шахты Ростовской области был полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Глава администрации города Шахты рассказал о взрыве перед пожаром на заводе

"В 12.49 объявлена ликвидация пожара", — сообщил собеседник агентства.

Компания "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне 2023 года. Сумма инвестиций в проект составила пять миллиардов рублей. Мощность предприятия достигает шести тысяч тонн волокна в месяц.