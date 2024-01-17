2024-01-17T13:05:20+03:00
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Пожар на полиэфирном заводе в Шахтах ликвидировали
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Пожар в производственном здании в городе Шахты Ростовской области был полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 12.49 объявлена ликвидация... ПРАЙМ, 17.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Пожар в производственном здании в городе Шахты Ростовской области был полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 12.49 объявлена ликвидация пожара", — сообщил собеседник агентства.
Компания "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне 2023 года. Сумма инвестиций в проект составила пять миллиардов рублей. Мощность предприятия достигает шести тысяч тонн волокна в месяц.