МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" решил зарегистрировать новый товарный знак, подал соответствующую заявку в Роспатент, следует из материалов на сайте ведомства. "АвтоВАЗ" прогнозирует рост рынка легковых машин в России в 2024 году

Заявка была отправлена "дочкой" автоконцерна — ООО "Автозавод Санкт-Петербург". В представленной эмблеме нет слов или конкретного образа, но читается знак "икс".

В начале января президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что компания планирует запустить в 2024 году новый автомобильный бренд. Подробностей проекта он не раскрыл, но из презентации автоконцерна известно, что на нем будут собираться машины по лицензии. То есть не собственной разработки "АвтоВАЗа".