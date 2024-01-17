2024-01-17T14:21:31+03:00
2024-01-17T14:21:31+03:00
2024-01-17T14:21:31+03:00
2024
https://1prime.ru/business/20240117/842820508.html
"АвтоВАЗ" подал заявку на регистрацию нового товарного знака
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"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать новый товарный знак, подал соответствующую заявку в Роспатент, следует из материалов на сайте ведомства. Заявка была отправлена "дочкой"... ПРАЙМ, 17.01.2024
авто, бизнес, новости, россия, автоваз, товарный знак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" решил зарегистрировать новый товарный знак, подал соответствующую заявку в Роспатент, следует из материалов на сайте ведомства.
Заявка была отправлена "дочкой" автоконцерна — ООО "Автозавод Санкт-Петербург". В представленной эмблеме нет слов или конкретного образа, но читается знак "икс".
В начале января президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что компания планирует запустить в 2024 году новый автомобильный бренд. Подробностей проекта он не раскрыл, но из презентации автоконцерна известно, что на нем будут собираться машины по лицензии. То есть не собственной разработки "АвтоВАЗа".